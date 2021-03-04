Бюджетный комитет снял с рассмотрения проект, забиравший 138 млн грн из программы медгарантий для Центра микрохирургии глаза

Это означает, что по крайней мере завтра документ не попадет на рассмотрение парламента.

С заседания Комитета по вопросам бюджета сняли рассмотрение законопроекта №4649, предусматривавшего выделение 138 млн гривен для киевской больницы "Центр микрохирургии глаза" за счет финансирования Программы медицинских гарантий.

Это означает, что по крайней мере завтра за этот документ в сессионном зале голосовать не будут, сообщила в Facebook народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Потому что он - о лоббизме в медицине, когда привилегированному Центру микрохирургии глаза дают деньги, забрав у тех, кто работает по правилам", - отметила она.

Центр микрохирургии глаза сейчас находится в собственности Минздрава. ЦМО подписал договор с НСЗУ в августе 2020 года, когда было принято специальное постановление Кабмина, утвердившее формулу расчета договора для этого заведения.

"В конце года Центр сменил собственника - им стало Министерство здравоохранения. Соответственно, НСЗУ не может продолжать оплачивать заведению оказанные медицинские услуги, поскольку такие заведения финансируются через медицинскую субвенцию. А этими средствами НСЗУ НЕ распоряжается. Чтобы заключить договор с НСЗУ и получать средства по Программе медицинских гарантий, заведение должно соответствовать всем требованиям, в частности, автономизироваться - стать коммунальным некоммерческим предприятием", - пояснили в НСЗУ.

Если заведение не автономизируется - оно не сможет получать деньги в рамках Программы медицинских гарантий, с чем, соответственно, и связана попытка получить деньги через специальный закон с изменениями в бюджете.

Напомним, Стефанишина сообщила LB.ua, что она и другие народные депутаты подали около 450 поправок к законопроекту, которые показывали все дефицитные программы в системе здравоохранения. В этом году Программа медгарантий сильно недофинансирована - правительство выделило на нее 123 млрд грн вместо необходимых 225 млрд грн. Но на заседании подкомитета все правки были отклонены, а на голосование в зал документ хотели вынести уже завтра.