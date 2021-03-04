Главный офис банка "Аркада" выставили на продажу за 971 млн гривен

Главный офис банка "Аркада", обанкротившегося в 2020 году, выставили на продажу за 971,08 млн гривен.

Первая попытка продать здание состоится 4 марта на платформе ProZоrro.Продажі, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На продажу выставлены имущественные права на офисное здание площадью 14,1 тыс. кв. м и земельный участок под ним площадью 0,5 га, расположенных в центре Киева по ул. Ольгинской, 3а.

Фото: prozorro.sale

Напомним, 10 сентября 2019 года киевский застройщик "Будэволюция", связанный с "Аркадой", получил заем в размере 260 млн гривен от Олега Нелина, бывшего помощника "регионала" Николая Злочевского. В обеспечение кредита банк "Аркада" передал собственный офис (площадью 14,1 тыс. кв. м) и земельный участок под ним (площадью 0,53 га).

Несвоевременное обслуживание долга застройщиком позволило кредитору переоформить на себя право собственности на здание и землю. Это произошло 21 июля 2020 года, еще через десять дней он передал недвижимость в ипотеку третьему лицу, Тарасу Бурдейному. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня, и НБУ был вынужден закрыть его.

19 августа 2020 года Печерский суд наложил арест в рамках обеспечения иска Фонда к "Будэволюции", Нелину и Бурдейному об обжаловании сделок, приведших к выводу из собственности банка "Аркада" его головного офиса.

В январе 2021 года в Печерский суд поступило ходатайство об отмене мер обеспечения иска, которое суд удовлетворил.

Фонд гарантирования вкладов заявлял, что здание бывшего главного офиса "Аркады" и земля под ним - основной актив банка. Оценочная стоимость недвижимости - более 770 млн грн, или 60% стоимости всех активов банка.

Кредиторы выставили обанкротившемуся банку требования на 621 млн грн, и перспектива их удовлетворения фактически зависит от того, удастся ли банку вернуть себе это здание.