ЧП в госбанке. Чиновники присвоили миллион гривен клиентов

Чиновники государственного банка в течение почти трех лет обогащались за счет клиентов.

ЧП в госбанке. Чиновники присвоили миллион гривен клиентов
Фото: zn.ua

Чиновники государственного банка в течение почти трех лет обогащались за счет клиентов. Жертвами сделки стали около 100 граждан, которым нанесен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн грн. Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

Как работала схема

Используя известные им логин и пароль, работники банка получили доступ к автоматизированной банковской системе. В дальнейшем, игнорируя процедуру поступления в банк заявлений от клиентов о закрытии их карточных счетов, формировали заявления на выдачу наличных, подделывали подписи клиентов банка и проводили операции по снятию наличных через кассу.

Кто пострадал

По данным прокуратуры, среди пострадавших — граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Украины и в районах проведения антитеррористической операции. Также источником незаконного обогащения злоумышленников стали счета умерших.

Напомним

В феврале 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривен учреждения. Двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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