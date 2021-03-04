Курс биткоина обновил недельный максимум

3 марта курс биткоина на криптобирже Binance обновил недельный максимум стоимости на отметке выше $52,6 тыс. За последние три дня биткоин подорожал на 21%, за сутки — на 7%.

Курс биткоина обновил недельный максимум
Фото: bitnovosti.com

Что происходит с курсом

По состоянию на 15:34 курс биткоина, согласно данным биржи Binance, составляет $51,665.

Капитализация первой криптовалюты вновь приближается к отметке в $1 трлн.

По данным Coingeko, на данный момент она составляет $975 млрд при суточных объемах торгов активом в $60 млрд. Его доля на рынке цифровых денег достигла 59,8%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» курс биткоина по состоянию на 15:37 составляет $51.

Предыстория

Стоимость первой криптовалюты за последние сутки выросла на более чем $2100 или 4,6%. Ее цена ночью достигала $50?177.

Что повлияло на курс

По данным Вloomberg, цена биткоина подскочила, поскольку инвесторы Citi, Goldman Sachs проявляют к ней большой интерес.

В отчете Citigroup Global Perspectives & Solutions стратеги изложили аргументы в пользу того, что биткойн скоро будет играть более важную роль в мировой финансовой системе и может стать «валютой выбора для международной торговли» в предстоящие годы.

Ранее канадский инвестор и телеведущий Кевин О’Лири спрогнозировал, что рыночная капитализация биткоина может достигнуть $20 трлн.

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