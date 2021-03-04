Кабмин откроет равный доступ к объемам газа, которые сейчас контролирует "Нафтогаз"

Проект решения ждут от Минэкономики до пятницы.

Кабмин откроет равный доступ к объемам газа, которые сейчас контролирует "Нафтогаз"
Фото: glavcom.ua

Кабинет министров решил открыть равный доступ к объемам природного газа, которые сейчас контролирует "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в поручении Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое правительство дало на заседании в среду.

Один из проектов решения, который Кабмин ожидает от министерства до пятницы, обяжет компанию "Укргаздобыча" с апреля 2021 года продавать "100% отпуска товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не худших, чем для группы Нафтогаз".

"Основные объемы природного газа добывает государственная компания "Укргаздобыча", причем из скважин, которые ей бесплатно были переданы государством. Но УГД эти объемы не продает на рынке, их забирает "Нафтогаз Украины". Таким образом, у "Нафтогаза Украины" существует особое положение на рынка природного газа, которое существенно отличается от положения других компаний", - пояснил это решение и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Кроме того, Минэкономики поручено подать проект решения о продаже газа поставщикам и производителям теплоэнергии для нужд населения "по фиксированной цене на срок с 01.04.2021 до 30.04.2022 года" в необходимых объемах.

Кроме того, с мая 2021 года "Нафтогаз-трейдинг" будет выполнять роль маркетмейкера по торговле среднесрочными (на срок до 2-х лет) стандартизированными продуктами.

Напомним, что "Нафтогаз" предлагает одну из самых низких розничных цен на газ для населения. С момента открытия газового рынка для населения это позволило группе получить, по ее данным, 600 тыс. новых клиентов.

В феврале компания заявляла, что планирует в ближайшие годы занять до 35% розничного рынка газа.

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