В этом году Госкино проведет сразу три питчинга с ограничениями по сумме в зависимости от тематики

15-й конкурсный отбор продлится с 5 марта по 17 апреля.

В этом году Госкино проведет сразу три питчинга с ограничениями по сумме в зависимости от тематики
Фото: censor.net.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино проведет в 2021 году сразу три питчинга.

Об этом говорится в решении Совета по государственной поддержке кинематографии, передает "Детектор Медиа".

Подача документов на 15-й конкурсный отбор продлится с 5 марта по 17 апреля по направлениям:

  • игровые полнометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства фильма;
  • игровые короткометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
  • неигровые полнометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
  • неигровые короткометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
  • анимационные полнометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
  • анимационные короткометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
  • игровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - государственная поддержка до 100%;
  • неигровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - государственная поддержка до 100%;
  • анимационные короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины - мультфильмы для детей учебно-поучительного характера, мифы, сказки, легенды, истории, рассказы об Украине» - государственная поддержка до 100%;
  • игровые телефильмы - государственная поддержка до 50%;
  • неигровые телефильмы - государственная поддержка до 50%.

Подача документов на 16-й конкурсный отбор продлится с 9 апреля по 14 мая по направлениям:

  • игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукция - государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства фильма;
  • неигровые фильмы мажоритарная копродукция - государственная поддержка до 80%;
  • игровые телесериалы - государственная поддержка до 50%;
  • неигровые телесериалы - государственная поддержка до 50%;
  • анимационные телесериалы - государственная поддержка до 50%.

Подача документов на 17-й конкурсный отбор продлится с 13 мая по 17 июня по направлениям:

  • игровые полнометражные (для широкой зрительской аудитории) - государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства фильма;
  • игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские) - государственная поддержка до 100%;
  • игровые полнометражные для детской аудитории - государственная поддержка до 100%;
  • неигровые фильмы - государственная поддержка до 100%;
  • анимационные полнометражные фильмы (авторские) - государственная поддержка до 100%;
  • анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории) - государственная поддержка до 80%.

Отмечается, что рекомендованный максимальный объем господдержки по видам составляет:

  • игровые полнометражные фильмы-дебюты - 12 млн грн;
  • игровые короткометражные фильмы-дебюты - 1,5 млн грн;
  • неигровые полнометражные фильмы-дебюты - 1 млн грн;
  • неигровые короткометражные фильмы-дебюты - 500 тыс. грн;
  • неигровые фильмы - 2 млн грн;
  • неигровые фильмы международная копродукция - 2 млн грн;
  • анимационные полнометражные фильмы-дебюты - 15 млн грн;
  • анимационные короткометражные фильмы-дебюты - 1,5 млн грн;
  • анимационные полнометражные фильмы (авторские) - 25 млн грн;
  • анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории) - 30 млн грн;
  • игровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - 2 млн грн;
  • неигровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - 800 тыс. грн;
  • анимационные короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины - мультфильмы для детей учебно-поучительного характера, мифы, сказки, легенды, истории, рассказы об Украине» - 2 млн грн;
  • игровые телефильмы - 1 млн грн за один час;
  • неигровые телефильмы - 1 млн грн за один час;
  • игровые телесериалы - 1 млн грн за одну серию;
  • неигровые телесералы - 1 млн грн за одну серию;
  • анимационные телесериалы - 1 млн грн за одну серию;
  • игровые полнометражные (национальные и международная копродукция) для широкой зрительской аудитории - 25 млн грн;
  • игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские) национальные и международная копродукция - 20 млн грн;
  • игровые полнометражные для детской аудитории - 20 млн грн.

Рекомендуемые ограничения по хронометражу и продолжительности сериалов:

  • хронометраж неигровых полнометражных фильмов - более 70 минут
  • максимальная продолжительность телесериалов - 12 часов.

Фильмы совместного производства с мажоритарным участием Украины рекомендуют снимать с участием украинского режиссера.

Напомним, в июле прошлого года кинематографисты назвали новые правила проведения питчингов дискриминационными. Совет по государственной поддержке кинематографии высказал свои замечания по предложенным Минкультом новым правилам.

О том, как киношники боролись за государственные деньги в 2020 году, читайте в материале LB.ua "Мы делили апельсин".

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