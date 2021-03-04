В этом году Госкино проведет сразу три питчинга с ограничениями по сумме в зависимости от тематики
15-й конкурсный отбор продлится с 5 марта по 17 апреля.
Государственное агентство Украины по вопросам кино проведет в 2021 году сразу три питчинга.
Об этом говорится в решении Совета по государственной поддержке кинематографии, передает "Детектор Медиа".
Подача документов на 15-й конкурсный отбор продлится с 5 марта по 17 апреля по направлениям:
- игровые полнометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100% общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые короткометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
- неигровые полнометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
- неигровые короткометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
- анимационные полнометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
- анимационные короткометражные фильмы-дебюты - государственная поддержка до 100%;
- игровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - государственная поддержка до 100%;
- неигровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - государственная поддержка до 100%;
- анимационные короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины - мультфильмы для детей учебно-поучительного характера, мифы, сказки, легенды, истории, рассказы об Украине» - государственная поддержка до 100%;
- игровые телефильмы - государственная поддержка до 50%;
- неигровые телефильмы - государственная поддержка до 50%.
Подача документов на 16-й конкурсный отбор продлится с 9 апреля по 14 мая по направлениям:
- игровые полнометражные фильмы совместного производства мажоритарная копродукция - государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства фильма;
- неигровые фильмы мажоритарная копродукция - государственная поддержка до 80%;
- игровые телесериалы - государственная поддержка до 50%;
- неигровые телесериалы - государственная поддержка до 50%;
- анимационные телесериалы - государственная поддержка до 50%.
Подача документов на 17-й конкурсный отбор продлится с 13 мая по 17 июня по направлениям:
- игровые полнометражные (для широкой зрительской аудитории) - государственная поддержка до 80% общей сметной стоимости производства фильма;
- игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские) - государственная поддержка до 100%;
- игровые полнометражные для детской аудитории - государственная поддержка до 100%;
- неигровые фильмы - государственная поддержка до 100%;
- анимационные полнометражные фильмы (авторские) - государственная поддержка до 100%;
- анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории) - государственная поддержка до 80%.
Отмечается, что рекомендованный максимальный объем господдержки по видам составляет:
- игровые полнометражные фильмы-дебюты - 12 млн грн;
- игровые короткометражные фильмы-дебюты - 1,5 млн грн;
- неигровые полнометражные фильмы-дебюты - 1 млн грн;
- неигровые короткометражные фильмы-дебюты - 500 тыс. грн;
- неигровые фильмы - 2 млн грн;
- неигровые фильмы международная копродукция - 2 млн грн;
- анимационные полнометражные фильмы-дебюты - 15 млн грн;
- анимационные короткометражные фильмы-дебюты - 1,5 млн грн;
- анимационные полнометражные фильмы (авторские) - 25 млн грн;
- анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории) - 30 млн грн;
- игровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - 2 млн грн;
- неигровые короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины» - 800 тыс. грн;
- анимационные короткометражные фильмы по тематике «30-летие независимости Украины - мультфильмы для детей учебно-поучительного характера, мифы, сказки, легенды, истории, рассказы об Украине» - 2 млн грн;
- игровые телефильмы - 1 млн грн за один час;
- неигровые телефильмы - 1 млн грн за один час;
- игровые телесериалы - 1 млн грн за одну серию;
- неигровые телесералы - 1 млн грн за одну серию;
- анимационные телесериалы - 1 млн грн за одну серию;
- игровые полнометражные (национальные и международная копродукция) для широкой зрительской аудитории - 25 млн грн;
- игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские) национальные и международная копродукция - 20 млн грн;
- игровые полнометражные для детской аудитории - 20 млн грн.
Рекомендуемые ограничения по хронометражу и продолжительности сериалов:
- хронометраж неигровых полнометражных фильмов - более 70 минут
- максимальная продолжительность телесериалов - 12 часов.
Фильмы совместного производства с мажоритарным участием Украины рекомендуют снимать с участием украинского режиссера.
Напомним, в июле прошлого года кинематографисты назвали новые правила проведения питчингов дискриминационными. Совет по государственной поддержке кинематографии высказал свои замечания по предложенным Минкультом новым правилам.
О том, как киношники боролись за государственные деньги в 2020 году, читайте в материале LB.ua "Мы делили апельсин".