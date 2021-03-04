Цены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 лет

Цены на стальную арматуру в Китае достигли максимума за 10 лет

Фьючерсы на китайскую стальную арматуру в среду выросли более чем на 5% до самого высокого уровня за десять последних лет, чему способствовали опасения по поводу сокращения производства, поскольку Пекин планирует предпринять дополнительные шаги для защиты окружающей среды.

Помимо обещания отраслевого министерства сократить производство стали в этом году, предупреждения о сильном загрязнении, выпущенные в провинции Хэбэй, и предстоящее ежегодное заседание парламента также повлияют на производство стальной продукции в краткосрочной перспективе.

Ведущие производители стали в городе Таншань недавно рассказали о планах закрыть семь доменных печей до 10 марта, что, вероятно, может снизить производство чугуна на 5 000 тонн в день.

Контракт на арматуру с поставкой в ??мае, наиболее активно торгуемый на Шанхайской фьючерсной бирже, по состоянию на 03:30 по Гринвичу вырос на 5,0% до 4894 юаней (примерно 757,13 долларов США) за тонну после роста на 5,6% до самого высокого уровня с августа 2011 года в начале сессии.

Фьючерсы на горячекатаный рулон, используемый в автомобилях и бытовой технике, подскочили на 4,3% и достигли рекордного уровня в 5067 юаней.

Подорожало и сталеплавильное сырье. Контрольные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже выросли на 2,9%, до 1166 юаней за тонну.

Коксующийся уголь в Даляне подорожал на 6,0%, до 1522 юаня за тонну, а кокс - на 2,1%, до 2552 юаня за тонну.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Украина нарастила закупки сжиженного газаУкраина нарастила закупки сжиженного газа
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокераИнициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Джек Ма потерял статус богатейшего человека в Китае. Кто его сменилДжек Ма потерял статус богатейшего человека в Китае. Кто его сменил
Цены на нефть начали снижатьсяЦены на нефть начали снижаться
В Китае предложили запретить добычу криптовалютыВ Китае предложили запретить добычу криптовалюты
Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+
ArcelorMittal готовится в 6 раз с ноября повысить цены на свою продукциюArcelorMittal готовится в 6 раз с ноября повысить цены на свою продукцию
Беларусь заморозила цены на товары первой необходимостиБеларусь заморозила цены на товары первой необходимости
Цены на медь превысили $9 тысяч за тоннуЦены на медь превысили $9 тысяч за тонну
В Европе снизились цены на газВ Европе снизились цены на газ
В Китае цены на руду пошли вверхВ Китае цены на руду пошли вверх
Цены на газ в Европе растут из-за морозов в ТехасеЦены на газ в Европе растут из-за морозов в Техасе
Последние новости
Подгружаем последние новости