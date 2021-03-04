Товарооборот Украины вырос более чем на $17 миллиардов — Гостаможслужба

За январь — февраль 2021 года товарооборот Украины составил $17,57 млрд, что на 4,44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Товарооборот Украины вырос более чем на $17 миллиардов — Гостаможслужба
Фото: ua.news

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в феврале 2021 года сократилось на 47,5% - до $0,32 млрд, однако за два месяца зафиксировано его небольшое увеличение на 5,9% - до $0,6 млрд.

Динамика товарооборота

Согласно данным Гостаможслужбы, импорт за январь — февраль этого года показал рост к аналогичному периоду прошлого года на 4,5% - до $9,09 млрд, экспорт — на 4,4%, до $8,49 млрд.

В феврале импорт вырос против февраля прошлого года на 6,6% - до $4,87 млрд грн, тогда как экспорт — на 14,9%, до $4,55 млрд грн.

Чем торговали

Больше всего Украина импортировала минеральные топлива, нефть и продукты ее переработки.

А вот вывозила черные металлы и зерновые культуры. Как отметил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка в фейсбуке, рост экспорта промышленной группы товаров до $398 млн в феврале превысило на 9,6% показатели аналогичного периода прошлого года и на 21,6% - январские.

«Лучше стала чувствовать себя металлургия. Экспорт черных металлов (72 группа) в феврале составил $764 млн (+12%)», — отметил торгпред. Экспорт изделий из металла в прошлом месяце показал рост на 22% к февралю 2020 году — до $77,2 млрд.

Кроме того, по данным министерства, в феврале Украина на $50 млн, или 15% по сравнению с февралем прошлого года, увеличила экспорт кондитерских изделий.

Качка также отметил рост экспорта подсолнечного масла в феврале к такому же периоду прошлого года на 12% и к январю — на 14%, до $587 млн. Шрот (2 группа) вырос на 25,7% и составил $169 млн.

С кем торговали

По данным Гостаможни, крупнейшими торговыми партнерами в феврале оставались Китай (отрицательное сальдо $1,8 млрд), РФ (- $1,1 млрд), Германия (- $1,3 млрд).

В то же время торгпред отметил, что экспорт в ЕС в феврале увеличился по сравнению с прошлогодним показателем почти на 28% - до $1,97 млрд, в Азию — на 17,4%, до $1,48 млрд. Одновременно экспорт в страны СНГ снизился в феврале на 12,3% по сравнению с февралем прошлом году — до $461 млн.

«Кроме того, следует отметить оживление товарооборота с Великобританией — первые два месяца этого года мы экспортировали продукции на $145,2 млн. Это на 35% больше по сравнению с январем — февралем 2020-го», — написал Качка.

Согласно таможенной статистике, в феврале этого года товарооборот между Украиной и Великобританией составил $503 млн: экспорт — $209,5 млн, импорт — $294 млн.

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