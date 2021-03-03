ДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга Fitch

ДТЭК Энерго получил подтверждение рейтинга Fitch

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта DTEK Energy B.V. ("ДТЭК Энерго") в иностранной валюте - на уровне RD (ограниченный дефолт), рейтинг еврооблигаций ДТЭК утвержден на уровне "С" с рейтингом возвращение "RR5". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение отражает постоянные переговоры ДТЭК с кредиторами о реструктуризации существующего долга компании. После завершения Fitch переоценит компанию на основе новой структуры капитала, учитывая ее бизнес-риск", - говорится в обосновании Fitch, передает ExPro Consulting.

Как отмечается, рассчитанный агентством Fitch долг ДТЭК Энерго на конец 2020 составил около 2,3 млрд долл. (65 млрд грн), из которых около 2 млрд долл. (57 млрд грн) подпадает под реструктуризацию, которую ДТЭК планирует завершить к концу апреля 2021 года.

Fitch ожидает, что ликвидность ДТЭК улучшится после реструктуризации за счет небольших ожидаемых амортизаторов долга в 2021-2024 годах, снижения процентных ставок по новому долгу и определенного улучшения операционных показателей.

Кроме того, агентство отмечает, что результаты компании до 2021 года будут оставаться под давлением:  "Мы ожидаем, что финансовые показатели ДТЭК ухудшатся в 2020 году из-за уменьшения объемов электроэнергии и цен примерно на 15% в годовом исчислении. Мы берем осторожный прогноз на 2021 год и ожидаем, что показатель EBITDA мало изменится с уровнем 2020 года", - отмечают в агентстве.

По информации Fitch, это обусловлено незначительным улучшением объемов (производства) электроэнергии, ожидаемым ростом ВВП Украины на 3,5% и некоторым восстановлением цен на электроэнергию.

При этом на цены электроэнергию могут повлиять существующие ограничения на рынке и восстановление дешевого импорта электроэнергии из Беларуси и РоSSии в начале 2021 года.

"Наши ожидания высших расходов на импорт угля в 2021 году также будут сдерживать финансовые показатели", - добавили в агентстве.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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