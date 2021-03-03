В "Цитрусе" прокомментировали покупку акций Корбаном

По словам СЕО, покупка Корбаном акций не дает ему полномочий, поскольку управление находится в юрисдикции совладельца Топала.

Группа компаний "Цитрус" обратится в суд из-за покупки бизнесменом и политиком Геннадием Корбаном акций "ВТ Инвест". Это компания, на которую зарегистрированы некоторые, но не основные, торговые марки сети.

При этом 50% "ВТ Инвест" принадлежат одному из основателей "Цитрус" Григорию Топалу. Об этом сообщил СЕО "Цитрус" Вадим Лысюк, пишет Liga.net..

По словам Лысюка, покупка Корбаном акций не дает ему полномочий, поскольку управление находится в юрисдикции Топала.

"Факта продажи не было. Пока что это имеет полушуточный вид. О намерении продажи и передачи доли в уставном капитале "ВТ Инвест" другой стороне не сообщили. Это свидетельствует о грубом нарушении ст. 20 закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", - сообщил Лысюк.

Акциями "ВТ Инвест" в равных частях владели два учредителя "Цитруса" - Григорий Топал и Дмитрий Зинченко. Последний на фоне корпоративного конфликта с Топалом сообщил, что переуступил свою 50% долю Корбану.

Напомним, что доля Корбана в уставном капитале компании составляет 801,5 тыс грн. Остальные 50% акций принадлежат Григорию Топалу. Ранее между совладельцами произошел конфликт. В 2020 году Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.