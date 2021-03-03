"Укрпочта" вводит в обращение серию марок в жанре ню

Для них использовали картины Тараса Шевченко и современного художника Андрея Чебыкина.

"Укрпочта" вводит в обращение серию марок "Ее величество - Женщина" в жанре ню. На них будет изображены картины Тараса Шевченко "Одалиска" и современного художника Андрея Чебыкина "Энергия II".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Фото: ukrposhta.ua

"Новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественную эстетику почтовым отправлениям", - говорится в сообщении.

Церемония спецпогашения марок состоится 5 марта в Национальном музее Тараса Шевченко, в сотрудничестве с которым они выпускаются.

Одну из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена еще одна работа Тараса Григорьевича - "Вирсавия", написанная в 1860 году. На второй почтовой марке в жанре ню воспроизведена работа "Энергия II", написанная в 1991 году Андреем Чебыкиным - художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представлена иллюстрация к сборнику "Опавшие листья" Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина.

Количество марок в одном марочном листе - 9 (3х3). Тираж каждой марки - 130 тысяч экземпляров. Стоимость марочного листа 81,00 грн (9 марок номиналом V, что эквивалентно 9 грн), конверт - 4 грн, карточки - 4 грн. Стоимость конвертов со спецпогашением и картаксимумом составляет 18,80 грн.