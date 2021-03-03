Украинский стартап Upswot привлек $4,3 миллиона инвестиций

Украинский сервис Upswot привлек $4,3 млн вложений в seed-раунде от венчурных фондов и ряда частных инвесторов, сообщил сооснователь платформы Дмитрий Норенко.

Фото: ain.ua

Детали сделки

«Сделку закрыли сравнительно быстро. У нас были предложения от фондов и стратегов, а также несколько предложений о покупке компании», — отметил Ярослав Ярославский.

Инвесторами выступили Common Ocean, CFVVentures, SpeedUp Group, First Southern National Bank, ICBA и частные инвесторы.

Что известно о сервисе

Upswot — это сервис, который дает возможность для банков получать обзор финансового состояния бизнеса, за счет прямого доступа к бухгалтерским системам, CRM и другим данным, а бизнес в свою очередь получает более дешевые кредиты и лучшие ставки по депозитам.

Основатели проекта — Андрей Давидчук, Ярослав Ярославский, Дмитрий Норенко и Дмитрий Сиволап. Основной рынок компании — США . Проект стал одним из победителей в ходе седьмого и восьмого Pitch Day Украинского фонда стартапов (USF) летом 2020 года.

В команде — уже 40 человек, но компания в ближайшее время планирует увеличить штат до 60 человек.