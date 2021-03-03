Dogecoin начали продавать в криптоматах на всей территории США

Оператор криптоматов Coinflip объявил в Twitter о поддержке Dogecoin. С 1 марта в 1,8 тыс. банкоматов Coinflip в 45 американских штатах можно приобрести цифровую монету, которую активно продвигает Илон Маск. Об этом пишет РБК.

Фото: bits.media

Генеральный директор Даниэль Полоцки объяснил поддержку мемной монеты тем, что в последнее время она привлекла внимание многих знаменитостей, включая Снупа Догга, Джина Симмонса и Кевина Джонаса.

«Миссия CoinFlip всегда заключалась в том, чтобы жители штатов, где не представлены финансовые организации, имели бы доступ к банковским услугам. Мы стремимся сделать криптовалюту доступной для всех, кто заинтересован в инвестировании, даже в сельских городах Америки», — рассказал Полоцки Cision PR Newswire.

Недавно Coinflip отчиталась о росте выручки на 359% в 2020 году. В компании отмечают растущий интерес к криптовалютам. За прошедший год оператор увеличил сеть с 441 криптомата до 1,4 тыс.

Напомним

В январе 2021 года только за три дня Dogecoin показал рост в 1115%. 27 января он торговался по $0,007, а 29-го установил исторический максимум в $0,087.

Dogecoin — любимая криптовалюта Илона Маска. Именно о ней глава Tesla и SpaceX написал пост в твиттер-аккаунте, назвав ее своей любимой, а себя в шутку объявлял бывшим CEO проекта. На фоне этого котировки актива достигли максимума с июля 2020 года.

Альткоин Dogecoin был создан в 2014 году ради шутки. Его символом является мем «Doge» — фотография собаки породы Сиба-ину. Проект занимает 43-ю строчку в списке крупнейших по капитализации криптовалют с показателем в $646,6 млн.

Это не первый раз, когда миллиардер пишет о криптовалюте Dogecoin. Например, 20 июля, когда один из подписчиков Маска вспомнил взлом его аккаунта и спросил, когда ему вернут полагающиеся биткоины, глава SpaceX в шутку ответил, что продает только Doge. После этого Маск написал, что стандарт Dogecoin неизбежно будет установлен над мировой финансовой системой. Это привело к росту курса криптовалюты, которая в течение часа поднялась на 20%.