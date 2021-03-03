На нумизматическом аукционе НБУ 25 февраля продали все лоты за 644 тысячи
Национальный банк Украины реализовал всю продукцию, предложенную во время очередного электронного биржевого аукциона по продаже памятных монет и сувенирной продукции 25 февраля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Фото: zalizyaka.livejournal.com
Что продали
Участники аукционов (физические и юридические лица) приобрели:
все 20 наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида» (в футлярах) — на общую сумму почти 471 тыс. грн;
все 20 сувенирных серебряных банкнот с портретом Леси Украинки номиналом 200 грн, воспроизводящие дизайн 2019 года (в футлярах) — на общую сумму более 173 тыс. грн.
Где состоялся аукцион
Площадкой торгов традиционно выступила Универсальная товарная биржа «Контрактовый дом УМВБ».
Подробные результаты аукциона будут обнародованы на официальном сайте Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ».
О проведении следующих аукционов Национальный банк и Универсальная товарная биржа «Контрактовый дом УМВБ» заблаговременно сообщат на своих официальных сайтах.
Напомним
Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.
Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.
Монеты новых выпусков можно приобрести online через интернет-магазин нумизматики Нацбанка и через банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.