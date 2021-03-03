Джек Ма потерял статус богатейшего человека в Китае. Кто его сменил

Основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма больше не самый состоятельный человек в Китае. Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно списку богатейших людей в мире, который ежегодно составляет китайское деловое издание Hurun (Hurun Global Rich List 2021), Джек Ма откатился на четвертое место: теперь его состояние оценивается в $55 млрд.

Фото: forbes.ua

Топ-3 богатейших китайцев по версии Hurun

владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаншань с состоянием $85 млрд;

основатель и председатель совета директоров инвестиционной холдинговой компании Tencent Ма Хуатэн (Pony Ma) — $74 млрд (+70% за год);

основатель и генеральный директор компании Pinduoduo, занимающейся электронной коммерцией, Колин Хуанг — $69 млрд.

Пятым в Китае по размеру капитала стал основатель ByteDance и владелец сервиса коротких видео TikTok Чжан Имин с состоянием $54 млрд.

Напомним

Нынешний самый богатый человек Китая — Чжун Шаншань — впервые оказался на первом месте во многом благодаря сильному росту акций Nongfu Spring и производителя вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, который также находится под его контролем.

Ма и его семья занимали первое место среди самых состоятельных людей Китая в глобальном списке Hurun в 2020 и 2019 годах. Трудности Джека Ма начались в октябре прошлого года, когда незадолго до IPO Ant Group («дочка» Alibaba) в одном из выступлений он раскритиковал систему финансового регулирования Китая.