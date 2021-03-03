Апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение дела о национализации "Приватбанка", - СМИ
Суд ожидает заключения Конституционного суда о конституционности "антиколомойского" закона.
Шестой апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение жалобы Приватбанка на решение Окружного админсуда Киева. В суде ждут заключения Конституционного суда по "антиколомойскому" закону.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Суд ожидает заключения Конституционного суда о конституционности банковского ("антиколомойского") закона №590-IX.
Документом предусматривается, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Напомним, в 2019 году Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.
Основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия законных оснований для отнесения ПАО «КБ «ПриватБанк» к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации и, собственно, нарушена процедура национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.
Приватбанк обжаловал это решение в апелляционной инстанции.