Апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение дела о национализации "Приватбанка", - СМИ

Суд ожидает заключения Конституционного суда о конституционности "антиколомойского" закона.

Апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение дела о национализации "Приватбанка", - СМИ
Фото: phl.com.ua

Шестой апелляционный админсуд временно остановил рассмотрение жалобы Приватбанка на решение Окружного админсуда Киева. В суде ждут заключения Конституционного суда по "антиколомойскому" закону.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд ожидает заключения Конституционного суда о конституционности банковского ("антиколомойского") закона №590-IX.

Документом предусматривается, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Напомним, в 2019 году Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия законных оснований для отнесения ПАО «КБ «ПриватБанк» к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации и, собственно, нарушена процедура национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

Приватбанк обжаловал это решение в апелляционной инстанции.

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