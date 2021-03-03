В Украине выдали первую лицензию на букмекерскую деятельность

Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в интернете.

В Украине выдали первую лицензию на букмекерскую деятельность

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на проведение букмекерской деятельности. Ее получило ООО "Париматч".

Соответствующее решение комиссия приняла 2 марта.

Согласно новому закону о легализации азартных игр, лицензия букмекерских пунктов выдается на пять лет, ее стоимость составляет 30 тыс. минимальных заработных плат (180 млн грн).

Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в интернете.

Эта компания также остается единственной, которая получила лицензию на онлайн-казино, но еще не подтвердила передачу денег за нее в Государственную казначейскую службу.

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