В Украине выдали первую лицензию на букмекерскую деятельность

Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в интернете.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на проведение букмекерской деятельности. Ее получило ООО "Париматч".

Соответствующее решение комиссия приняла 2 марта.

Согласно новому закону о легализации азартных игр, лицензия букмекерских пунктов выдается на пять лет, ее стоимость составляет 30 тыс. минимальных заработных плат (180 млн грн).

Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в интернете.

Эта компания также остается единственной, которая получила лицензию на онлайн-казино, но еще не подтвердила передачу денег за нее в Государственную казначейскую службу.