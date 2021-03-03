Украина добыла минимум газа за 5 лет

Украина добыла минимум газа за 5 лет

Украина по итогам февраля 2021 года сократила добычу природного газа по сравнению с февралем 2020 года на 7,3% – с 1,63 млрд куб. м до 1,51 млрд кубометров в этом году.

Как сообщает отраслевое издание ExPro, среднесуточная добыча газа в феврале этого года составила 54,04 млн куб. м, в то время как в феврале прошлого года – 56,3 млн кубометров.

В то же время на общий объем добытого за месяц газа повлиял календарный фактор – в прошлом году в феврале было 29 дней. Вместе с тем, при сравнении добычи за февраль 2021 года с 28 днями февраля 2020 года сокращение составляет около 4%.

По сравнению с февралем 2019 года добыча газа в феврале сократилась на 8% – с 1,64 млрд куб м до 1,51 млрд куб м. По расчетам издания, добыча газа в феврале является самым низким месячным значением как минимум за последние 5 лет.

МинПром


МинПром по материалам Бизнес Цензор

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