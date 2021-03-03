За первые два месяца 2021 года металлурги сократили выплавку на 1,1%

В январе-феврале 2021 года выплавка стали на украинских металлургических предприятиях снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,51 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В то же время производство чугуна за первые два месяца текущего года увеличилось на 4,5%, до 3,51 млн тонн, а проката – на 0,5%, до 3,16 млн тонн.



Напомним, в 2020 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 1,4%, до 20,549 млн тонн. Производство проката в прошлом году выросло на 0,7% - до 18,344 млн тонн. А производство чугуна увеличилось на 1,5%, до 20,358 млн тонн.

