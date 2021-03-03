Верховная Рада приняла законопроект Зеленского о льготах для "инвестиционных нянь"

В частности, их сроком на пять лет освободили от уплаты налога на прибыль предприятия.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым предприятия-инвесторы со значительными инвестициями освобождаются от обложения налогом на прибыль предприятий. Законопроект был внесен в парламент президентом Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

"Законом освобождаются от обложения налогом на прибыль предприятий предприятия - инвесторы со значительными инвестициями на протяжении пяти лет с даты подачи заявления, но не ранее даты подачи такого заявления и даты ввода в эксплуатацию объекта, построенного (по которому осуществлена реконструкция, реставрация, капитальный ремонт) в рамках реализации инвестиционного проекта", - говорится в пояснении.

Также изменения в кодекс до 1 января 2035 года освободили от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в таможенном режиме импорта. Перечень и объемы товаров утвердит правительство вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Кроме того, до 1 января 2035 года органы местного самоуправления смогут устанавливать меньшую арендную плату за пользование земельными участками, на которых реализуется инвестиционный проект. Также они могут вообще освободить инвесторов от уплаты земельного налога.

Напомним, что в декабре 2020 года Верховная Рада в повторном втором чтении приняла так называемый закон об инвестиционных нянях. Инвесторы могут рассчитывать на поддержку, если вкладывают средства в промышленность, инфраструктуру, логистику, переработку мусора, туризм, образование, медицину, спорт.

Проектом со значительными инвестициями считается тот, инвестиции в которій составляют не менее 20 млн евро.