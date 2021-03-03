Корейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в Индии

Корейская Posco получила приглашение построить новый метзавод в Индии

Администрация индийского штата Андхра Прадеш, расположенного на восточном побережье страны, обратилась к корейской корпорации Posco с предложением построить интегрированный металлургический завод в портовом городе Кришнапатнам на юге штата.

Недавно было объявлено о запуске в Андхра Прадеше нового металлургического проекта, в котором приняла участие британская группа Liberty Steel. Корейская Posco также проявляла к нему интерес, поэтому власти штата, возможно, предложили ей запасной вариант.

Как отмечают представители штата, меткомбинат в Кришнапатнаме мог бы стать "якорным" предприятием в регионе и источником развития местной промышленности. При этом город включен в состав индустриального коридора Ченнай-Бенгалуру, развитие которого финансируется центральным правительством Индии.

Еще одно преимущество данной площадки заключается в том, что Кришнапатнам представляет собой современный порт, способный принимать суда классов Capesize и Panamax.

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