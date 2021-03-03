Новостей.COM ⇒
2021-03-03
Курсовые качели. Биткоин за сутки подскочил более чем на $2000
Стоимость первой криптовалюты биткоин за последние сутки выросла на более чем $2100 или 4,6%. Ее цена ночью достигала $50?177. Об этом
Фото: nv.ua
По состоянию на 12:00 согласно интерактивной таблице «Минфина» криптовалюта торговалась по $49.
Что повлияло на курс
По
В отчете Citigroup Global Perspectives & Solutions стратеги изложили аргументы в пользу того, что биткойн скоро будет играть более важную роль в мировой финансовой системе и может стать «валютой выбора для международной торговли» в предстоящие годы.