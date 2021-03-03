Курсовые качели. Биткоин за сутки подскочил более чем на $2000

Стоимость первой криптовалюты биткоин за последние сутки выросла на более чем $2100 или 4,6%. Ее цена ночью достигала $50?177. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Фото: nv.ua

По состоянию на 12:00 согласно интерактивной таблице «Минфина» криптовалюта торговалась по $49.

Что повлияло на курс

По данным Вloomberg, цена биткойна подскочила, поскольку инвесторы Citi, Goldman Sachs проявляют к ней большой интерес.

В отчете Citigroup Global Perspectives & Solutions стратеги изложили аргументы в пользу того, что биткойн скоро будет играть более важную роль в мировой финансовой системе и может стать «валютой выбора для международной торговли» в предстоящие годы.