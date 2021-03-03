Курсовые качели. Биткоин за сутки подскочил более чем на $2000

Стоимость первой криптовалюты биткоин за последние сутки выросла на более чем $2100 или 4,6%. Ее цена ночью достигала $50?177. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Курсовые качели. Биткоин за сутки подскочил более чем на $2000
Фото: nv.ua

По состоянию на 12:00 согласно интерактивной таблице «Минфина» криптовалюта торговалась по $49.

Что повлияло на курс

По данным Вloomberg, цена биткойна подскочила, поскольку инвесторы Citi, Goldman Sachs проявляют к ней большой интерес.

В отчете Citigroup Global Perspectives & Solutions стратеги изложили аргументы в пользу того, что биткойн скоро будет играть более важную роль в мировой финансовой системе и может стать «валютой выбора для международной торговли» в предстоящие годы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Инициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокераИнициатора "бунта трейдеров" из Reddit лишили лицензии брокера
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская сеть пиццерий начала принимать биткоин. И еще 8 криптовалютУкраинская сеть пиццерий начала принимать биткоин. И еще 8 криптовалют
Dragon Capital хочет купить более 75% АО «Юнекс Банка»Dragon Capital хочет купить более 75% АО «Юнекс Банка»
Австралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллионаАвстралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллиона
MicroStrategy вложила еще миллиард долларов в биткоинMicroStrategy вложила еще миллиард долларов в биткоин
На импорт автотранспорта Украина потратила более $4,2 миллиардаНа импорт автотранспорта Украина потратила более $4,2 миллиарда
На 88% ниже. Биржа случайно продала биткоины по очень низким ценам и теперь просит вернуть ихНа 88% ниже. Биржа случайно продала биткоины по очень низким ценам и теперь просит вернуть их
Первый в мире биткоин-ETF уже привлек $590 миллионовПервый в мире биткоин-ETF уже привлек $590 миллионов
Биткоин может упасть еще на 35% — почему криптовалюта продолжит дешеветьБиткоин может упасть еще на 35% — почему криптовалюта продолжит дешеветь
Индийский «Баффет» против «биткоин-ралли» в своей странеИндийский «Баффет» против «биткоин-ралли» в своей стране
За неделю бензин на АЗС подорожал более чем на 1 грнЗа неделю бензин на АЗС подорожал более чем на 1 грн
Последние новости
Подгружаем последние новости