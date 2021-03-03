Украина выплатила $335 миллионов процентов по евробондам

1 марта Украина выплатила $335 млн процентов по еврооблигациям. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

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Что известно о выплатах

Это был девятый купон процентных выплат по евробондам. Заимствования осуществлялись по ставке 7,75% годовых. Эти евробонды Украина выпустила в 2015 году в рамках операции с государственным и гарантированным государством долгом. Также евробонды выпустили для реструктуризации внешних займов Киева , Укравтодора и КБ «Южное».

Напомним

Проценты по этому займу выплачиваются ежегодно 1 марта и 1 сентября с 2016 года. Срок погашения еврооблигаций — 1 сентября с 2019-го по 2027 год.

По этим евробондам Украина уже выплатила процентов на $3,72 млрд.

23 июля 2020 года Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 на сумму $ 2 млрд под 7,25% годовых.