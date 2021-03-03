Приватбанк меняет тарифы для бизнеса. С 1 апреля пользователей по умолчанию переведут на «Бизнес Старт»

С 1 апреля 2021 года Приватбанк меняет тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ФОП и юрлиц. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк меняет тарифы для бизнеса. С 1 апреля пользователей по умолчанию переведут на «Бизнес Старт»
Фото: depositphotos.com

«С 1 апреля мы снижаем тарифы на те услуги, которыми наши клиенты пользуются чаще всего», — говорится в сообщении.

Что известно

Тарифный пакет можно будет самостоятельно изменить через «Приват24 для бизнеса» (об этой возможности будет сообщено дополнительно).

Если предприниматель не сделает заявку на подключение или самостоятельно не изменит тарифный пакет, по умолчанию ему будет подключено пакет «Бизнес Старт» с 1 апреля.

Если клиент пользуется дальше услугами банка после 1 апреля, то он соглашается с изменением тарифов по принципу молчаливого согласия.

Отраслевые пакеты («ИТ Expert», «ОСМД», «Коммунальные больницы», «Для благотворительных организаций» и другие) со специальными тарифами на отдельные услуги и дальше будут действовать без изменений.

Выбирать новые тарифные пакеты на сайте или менять через «Приват24 для бизнеса», если действуют специальные или отраслевые пакеты, не требуется.

Сколько в Привате бизнес-клиентов

Ранее «Минфин» писал, что в 2020 году Приватбанк привлек 238 тыс. новых бизнес-клиентов. Среди них — более 205 тыс. предпринимателей.

По данным исследования банковского рынка компании CBR, Приватбанк считают основным банком 70% предпринимателей и 45% юридических лиц. В течение 2020 года данные показатели увеличились на 3,9% и 2,8% соответственно.

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