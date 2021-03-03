Общий фонд госбюджета Украины в феврале сведен с дефицитом 18 миллиардов — Минфин

Общий фонд госбюджета феврале 2021 года сведен с дефицитом 18 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Общий фонд госбюджета Украины в феврале сведен с дефицитом 18 миллиардов — Минфин
Фото: rbc.ua

Выполнение бюджета

Как указал Минфин, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы, за январь — февраль 2021 года доходы общего фонда составили 124,9 млрд грн (на 4% больше росписи), расходы — 154,2 млрд грн, что составляет 90,7% от росписи.

«За январь — февраль 2021 года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 49,3 млрд грн», — указал Минфин в релизе.

«Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам проводились в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений», — подчеркнул Минфин.

Заимствования

По его данным, фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета за январь — февраль составили 74,3 млрд грн, или 68,6% от запланированных на этот период. Размещение ОВГЗ на финансирование госбюджета принесло 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 14 млрд грн ($416,8 млн и 70,5 млн евро).

«Из внешних источников по состоянию на 1 марта 2021 года средств не поступало», — отметили в Минфине.

Погашения

При этом погашения в январе — феврале 2021 года составили 51,5 млрд грн, что меньше плана на 2,1%, обслуживание — 13,8 млрд грн (на 7,8% ниже запланированных).

Напомним

Доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

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