B2B Jewelry возобновляет работу

Скандально известная компания B2B Jewelry, в деятельности которой СБУ усмотрела признаки финансовой пирамиды, продолжает работу. Уголовное производство до сих пор не закрыто, но это не мешает организаторам открывать новые филиалы.

В Одессе возобновила деятельность “пирамида“ B2B Jewelry

B2B Jewelry заявляет о скором открытии новых магазинов в Одессе и в других регионах Украины, а также запустила рекламу новых розыгрышей и выгодных акций к 8 Марта. Так, на покупку украшений из серебра обещают 70-процентные скидки и кэшбэк в размере 7 процентов, деньги якобы будут возвращать еженедельно на банковскую карту. Таким образом, согласно рекламным обещаниям, B2B Jewelry вернет всю стоимость покупки. Стоит отметить, что многие из вкладчиков B2B Jewelry до сих пор не получили свои обещанные выплаты за 2020 год.

Несмотря на горький опыт участия в финансовых пирамидах, украинцы умудрились вложить в B2B Jewelry около 250 млн долларов! Поверили обещаниям сомнительной компании свыше 600 тысяч граждан Украины.

В Одессе возобновила деятельность “пирамида“ B2B Jewelry

Уголовное производство относительно деятельности компании B2B Jewelry было открыто 30 июля 2019 года. Организаторам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, отмывание денег, злоупотребление властью, служебную халатность с тяжкими последствиями, подделку документов, штампов и печатей, служебный подлог с тяжкими последствиями и т.д.

B2B Jewelry была организована в Украине в 2018 году владельцем ювелирного завода «Шарм» (г. Ладыжин, Винницкой области) Николаем Гонтой, позже филиалы появились в РоSSии и Казахстане.


Шевченко Лилия, Тудей

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