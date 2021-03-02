В Индии планируют общенациональную забастовку против приватизации RINL

Индийские СМИ сообщили, что профсоюзы, требующие отмены решения о приватизации металлургического завода Vizag и выделения находящихся в его подчинении железорудных рудников, призвали поддержать всеобщую забастовку штата 5 марта. Президент AITUC г-н Р. Равендранат осудил приватизацию Vizag Steel и объявил о собраниях и митингах 3 и 4 марта в округах, избирательных округах и ??городах, чтобы побудить общественность добровольно участвовать в забастовке.



Он призвал молодежь к массовому участию в движении, чтобы защитить сталелитейный завод Vizag Steel.



Районный секретарь партии CITU г-н Г. Шриниваса Рао, районный секретарь IFTU г-н Р. Мохан, районный секретарь YSRTU г-н Вирасвами Редди, районный секретарь AITUC г-н PVR Чоудари и другие также участвовали в программе и просили YSRCP, TDP, Jana Sena и другие партии поддержать общегосударственную забастовку.

