В Индии планируют общенациональную забастовку против приватизации RINL

В Индии планируют общенациональную забастовку против приватизации RINL

Индийские  СМИ сообщили, что профсоюзы, требующие отмены решения о приватизации металлургического завода Vizag и выделения находящихся в его подчинении железорудных рудников, призвали поддержать всеобщую забастовку штата 5 марта. Президент AITUC г-н Р. Равендранат осудил приватизацию Vizag Steel и объявил о собраниях и митингах 3 и 4 марта в округах, избирательных округах и ??городах, чтобы побудить общественность добровольно участвовать в забастовке.

Он призвал молодежь к массовому участию в движении, чтобы защитить сталелитейный завод Vizag Steel.

Районный секретарь партии CITU г-н Г. Шриниваса Рао, районный секретарь IFTU г-н Р. Мохан, районный секретарь YSRTU г-н Вирасвами Редди, районный секретарь AITUC г-н PVR Чоудари и другие также участвовали в программе и просили YSRCP, TDP, Jana Sena и другие партии  поддержать общегосударственную забастовку.


МинПром по материалам SteelGuru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Гупта построит в Индии еще один метзаводГупта построит в Индии еще один метзавод
Индийский «Баффет» против «биткоин-ралли» в своей странеИндийский «Баффет» против «биткоин-ралли» в своей стране
Moderna и Pfizer заработают $ 33 млрд на вакцине против ковидаModerna и Pfizer заработают $ 33 млрд на вакцине против ковида
Минфин откладывает повышение гарантий по депозитам для ускорения приватизации ОщадбанкаМинфин откладывает повышение гарантий по депозитам для ускорения приватизации Ощадбанка
В Украине планируют отменить НДС на внутренние авиарейсы и создать государственного авиаперевозчикаВ Украине планируют отменить НДС на внутренние авиарейсы и создать государственного авиаперевозчика
РоSSия ввела санкции против Центрэнерго и УкроборонпромаРоSSия ввела санкции против Центрэнерго и Укроборонпрома
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $3,6 млрдКитайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $3,6 млрд
Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проектыВласти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты
Польские медиа протестуют против нового налога на рекламуПольские медиа протестуют против нового налога на рекламу
Суд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грнСуд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости