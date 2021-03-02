Иран снизил экспортные поставки стали

Иран снизил экспортные поставки стали

Как сообщает Iranian Steel producers Association (ISPA), в период с 20 марта 2020 г. по 18 февраля 2021 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 7,52 млн т стальной продукции, что на 14,4% меньше, чем в тот же период годичной давности.

В частности, иранский экспорт заготовки и блюмов за одиннадцать месяцев текущего года по иранскому календарю составил 3,94 млн т, что на 4% меньше, чем годом ранее. Но внешние поставки слябов сократились примерно на 30% до 1,21 млн т.

Объем готовой стальной продукции, поставленной иранскими компаниями зарубежным клиентам, составил 2,37 млн т за одиннадцать месяцев. Это приблизительно на 20% уступает показателю того же периода 2019-2020 гг.

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