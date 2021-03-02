В январе Индия сократила экспорт металлопроката

В январе Индия сократила экспорт металлопроката

Экспорт готового проката из Индии с начала финансового года (апрель 2020 - январь 2021) составил 8,84 млн. тонн. Рост объёмов в годовом соотношении - 22,5%.

Импорт при этом сократился на 36,7% до 3,79 млн. тонн.

В течение января 2021 года Индия снизила экспорт металлопроката в годовом соотношении на 24,6%, к предыдущему месяцу - на 15,23%.

Объёмы импорта, напротив, выросли - на 22% к январю 2020 года и на 13,66% по сравнению с декабрём, говорится в материалах индийского министерства металлургической промышленности.

МинПром по материалам МеталлСервис

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