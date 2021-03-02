По данным британской консалтинговой компании Roskill, в ближайшее десятилетие Китай сохранит контроль над мировым рынком редкоземельных металлов несмотря на сокращение своей доли в их мировой добыче и запуску ряда проектов за пределами КНР .



Редкоземельные металлы используются в оборонной промышленности, телекоммуникациях и ряде других высокотехнологичных отраслей. По данным Roskill, в настоящее время 29% спроса на них приходится на изготовление постоянных магнитов, а к 2030 г. этот показатель возрастет до около 40%, в частности, вследствие развития альтернативной энергетики и увеличения выпуска электромобилей.



В ряде стран реализуются проекты в сфере выпуска редкоземельных металлов. Так, в США австралийская компания Lynas Rare Earths планирует построить завод по производству до 5 тыс. т рафинированных редкоземов в год. Часть средств предоставляет Министерство обороны США .



Несколько проектов в данной отрасли могут быть реализованы в РоSSии. Roskill прогнозирует, что к 2020 г. производство концентрата редкоземельных металлов возрастет до 7 тыс. т в год, а к 2030 г. доля РоSSии на мировом рынке данной продукции может дойти до 10% по сравнению с 1,3% в 2020 г.



Некоторые компании планируют добывать редкоземельные металлы в Африке и Канаде. В целом, по оценкам Roskill, к 2030 г. их производство за пределами Китая может увеличиться до около 70 тыс. т по сравнению с 20 тыс. т в настоящее время.



Однако, как отмечает ведущий отраслевой эксперт Roskill Дэвид Мерриман, большая часть этого сырья будет поставляться в Китай . На его долю приходится около 85% мирового производства рафинированных редкоземельных металлов и 70% мирового потребления. В ближайшие годы эти показатели не претерпят значительных изменений.



Как ожидается, добыча редкоземов в Китае к 2022 г. сократится до около 100 тыс. т по сравнению со 110 тыс. т в 2020 г. Однако при этом китайский импорт концентрата редкоземельных металлов вырастет от около 60 тыс. т в текущем году до 80 тыс. т в 2030 г.

