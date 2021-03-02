Цена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную плату

Цена на уголь госшахт не покрывает расходы на заработную плату

Искусственно заниженная отпускная цена на уголь государственных шахт не покрывает даже расходы на выплату заработной платы. Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец в комментарии изданию "Страна".

"На самом деле перспективных шахт в Украине практически не осталось. А этой зимой угольщиков окончательно добили - на фоне дефицита угля на ТЭС, шахтам предлагали за уголь всего 800-1300 гривен за тонну. Этих денег хватит разве что на электроэнергию, на зарплаты уже ничего не остается", - сообщил нардеп.

На искусственно заниженную цену продажи накладываются хронические неплатежи за уголь.
  
"К примеру, шахту имени Сургая уже отключают от электроэнергии, Стаханова - предупредили об отключении. Большинство шахт уже преодолели точку невозврата, их фактически убили", - заявил М.Волынец.

Напомним, ранее ICC Ukraine призвала руководство Министерства энергетики, Фонда госимущества и Государственной аудиторской службы безотлагательно проверить факты искусственного занижения цен реализации угля с государственных шахт.

При рыночной цене на уровне 1950-2000 грн/т государственные шахты продают уголь по 1650 грн/т.

Как сообщалось, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается путем прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.

Как известно, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.

МинПром по материалам znaj.ua

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