Кабмин в прошлом году выделил только 9% средств от потребности на закупку масок и антисептиков в школы
В МОН подсчитали, что общая потребность для покупки масок и антисептиков составила 6 млрд гривен, правительство выделило 539,5 млн.
Кабинет министров в 2020 году выделил 539,5 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для школ. При этом Минобразования и науки просило 6 млрд гривен на эти цели, поэтому выделенные средства составили лишь 9%.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ Министерства образования. В МОН подчеркнули, что закупка и организация материально-технического обеспечения учреждений образования является полномочиями местного самоуправления, а именно - исполнительных органов соответствующих советов.
В МОН подсчитали, что общая потребность средств для покупки масок и антисептиков составила 6 млрд гривен. Этой суммы хватило бы на обеспечение необходимым всех 4 млн учащихся и 520 тысяч работников школ. Половину из этих средств должны были обеспечить за счет софинансирования. Каждый ученик и сотрудник учебного заведения должен получать по три маски в день. А в каждой аудитории в неделю должно быть по 0,5 л антисептика.
В сентябре 2020 года министерство обратилось к правительству с просьбой выделить из так называемого Коронавирусного фонда 3 млрд, однако правительство выделило значительно меньшую сумму.
Для того, чтобы купить школьникам и учителям макси и дезинфекторы, правительство перераспределило средства из других программ:
- уменьшили расходы на программу "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронное образование) на 77 млн грн
- уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн
- уменьшили финансирование программы "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения" на 10 млн грн
- уменьшили расходы на проведение конкурса "Учитель года" на 4 млн грн и тому подобное.
Напомним, в августе заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что обеспечение учебных заведений масками и антисептиками возложено на распорядителей школ. Каждое учебное заведение должно было рассчитать необходимое количество средств индивидуальной защиты и направить их распорядителям (чаще всего это - местные власти).