Кабмин в прошлом году выделил только 9% средств от потребности на закупку масок и антисептиков в школы

В МОН подсчитали, что общая потребность для покупки масок и антисептиков составила 6 млрд гривен, правительство выделило 539,5 млн.

Кабинет министров в 2020 году выделил 539,5 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для школ. При этом Минобразования и науки просило 6 млрд гривен на эти цели, поэтому выделенные средства составили лишь 9%.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ Министерства образования. В МОН подчеркнули, что закупка и организация материально-технического обеспечения учреждений образования является полномочиями местного самоуправления, а именно - исполнительных органов соответствующих советов.

В МОН подсчитали, что общая потребность средств для покупки масок и антисептиков составила 6 млрд гривен. Этой суммы хватило бы на обеспечение необходимым всех 4 млн учащихся и 520 тысяч работников школ. Половину из этих средств должны были обеспечить за счет софинансирования. Каждый ученик и сотрудник учебного заведения должен получать по три маски в день. А в каждой аудитории в неделю должно быть по 0,5 л антисептика.

Фото: statewatch.org.ua

В сентябре 2020 года министерство обратилось к правительству с просьбой выделить из так называемого Коронавирусного фонда 3 млрд, однако правительство выделило значительно меньшую сумму.

Для того, чтобы купить школьникам и учителям макси и дезинфекторы, правительство перераспределило средства из других программ:

уменьшили расходы на программу "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронное образование) на 77 млн грн

уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн

уменьшили финансирование программы "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения" на 10 млн грн

уменьшили расходы на проведение конкурса "Учитель года" на 4 млн грн и тому подобное.

Напомним, в августе заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что обеспечение учебных заведений масками и антисептиками возложено на распорядителей школ. Каждое учебное заведение должно было рассчитать необходимое количество средств индивидуальной защиты и направить их распорядителям (чаще всего это - местные власти).