Газпром нарастил транзит газа через Украину

Газпром нарастил транзит газа через Украину

Транзит роSSийского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе, свидетельствуют данные "Газпрома", "Оператора ГТС Украины" и европейских газотранспортных операторов.

На выходных температура воздуха в Европе вернулась от аномального тепла и двухзначных показателей к средним значениям для этого периода времени.

В субботу, 27 февраля, "Газпром" прокачал через Украину 106 млн куб. м (номинации на воскресенье и понедельник - на таком же высоком уровне) при том, что с 17 по 26 февраля качал в среднем по 79 млн куб. м в стуки с минимальным результатом в 66,2 млн куб. м 20 февраля.

"Газпром" забронировал на февраль значительно больше объемы транзита: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
Австралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллионаАвстралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллиона
Украина сожгла 35% запасов газаУкраина сожгла 35% запасов газа
"Нафтогаз" назвал мартовскую цену газа для потребителей"Нафтогаз" назвал мартовскую цену газа для потребителей
В РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводеВ РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводе
Германия нарастила выплавку стали на 6%Германия нарастила выплавку стали на 6%
Украина нарастила импорт э/энергии из РФ и БеларусиУкраина нарастила импорт э/энергии из РФ и Беларуси
Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%
Цена автогаза в Украине немного снизиласьЦена автогаза в Украине немного снизилась
Ведущий производитель стали в Турции нарастил прибыль на 25%Ведущий производитель стали в Турции нарастил прибыль на 25%
В первой половине февраля Украина увеличила импорт сжиженного газа на 17%В первой половине февраля Украина увеличила импорт сжиженного газа на 17%
Последние новости
Подгружаем последние новости