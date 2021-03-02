Газпром нарастил транзит газа через Украину

Транзит роSSийского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе, свидетельствуют данные "Газпрома", "Оператора ГТС Украины" и европейских газотранспортных операторов.



На выходных температура воздуха в Европе вернулась от аномального тепла и двухзначных показателей к средним значениям для этого периода времени.



В субботу, 27 февраля, "Газпром" прокачал через Украину 106 млн куб. м (номинации на воскресенье и понедельник - на таком же высоком уровне) при том, что с 17 по 26 февраля качал в среднем по 79 млн куб. м в стуки с минимальным результатом в 66,2 млн куб. м 20 февраля.



"Газпром" забронировал на февраль значительно больше объемы транзита: 123,2 млн куб. м в сутки (109 млн куб. м по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн куб м дополнительно на основе ежемесячного бронирования.



