Гупта построит в Индии еще один метзавод

Гупта построит в Индии еще один метзавод

Администрация индийского штата Андхра Прадеш выбрало индийское подразделение британской группы Liberty Steel в качестве партнера в совместном предприятии по строительству металлургического завода в районе Кадапа.

С индийской стороны реализовывать этот проект будет компания YSR Steel Corporation, основанная властями штата в ноябре 2020 г. Сообщалось, что интерес к проекту проявляли ряд иностранных компаний, включая корейскую Posco.

Проект предусматривает строительство металлургического комбината мощностью 6 млн т в год. Объем инвестиций в первую очередь оценивается более чем в 100 млрд рупий (1,35 млрд долл.), во вторую — в 60 млрд рупий. YSR Steel планирует запустить первую очередь до начала апреля 2024 г.

Власти штата уже подписали меморандум о взаимопонимании с компанией NMDC о приобретении у нее 4,5 млн т железной руды в год. Переговоры с потенциальными поставщиками других видов сырья продолжаются.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.ПродажиНацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеровКабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Блок рекламы


Похожие новости
«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков
В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотомВ пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Liberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в ДюнкеркеLiberty Steel построит завод по производству DRI на водороде в Дюнкерке
Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проектыВласти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты
Еще один энергоблок ДТЭК вышел в аварийный ремонт прошлой ночьюЕще один энергоблок ДТЭК вышел в аварийный ремонт прошлой ночью
В Индии сталелитейные компании подозревают в создании картеляВ Индии сталелитейные компании подозревают в создании картеля
В Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и ломаВ Индии заявили, что снизят пошлины на импорт стали и лома
Компании из Китая и США хотят построить в Индонезии комплекс по производству медиКомпании из Китая и США хотят построить в Индонезии комплекс по производству меди
Власти Индии решили отдать RINL в частные рукиВласти Индии решили отдать RINL в частные руки
В Индии будут спасать малый бизнес от подорожания сталиВ Индии будут спасать малый бизнес от подорожания стали
Последние новости
Подгружаем последние новости