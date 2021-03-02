Гупта построит в Индии еще один метзавод

Администрация индийского штата Андхра Прадеш выбрало индийское подразделение британской группы Liberty Steel в качестве партнера в совместном предприятии по строительству металлургического завода в районе Кадапа.



С индийской стороны реализовывать этот проект будет компания YSR Steel Corporation, основанная властями штата в ноябре 2020 г. Сообщалось, что интерес к проекту проявляли ряд иностранных компаний, включая корейскую Posco.



Проект предусматривает строительство металлургического комбината мощностью 6 млн т в год. Объем инвестиций в первую очередь оценивается более чем в 100 млрд рупий (1,35 млрд долл.), во вторую — в 60 млрд рупий. YSR Steel планирует запустить первую очередь до начала апреля 2024 г.



Власти штата уже подписали меморандум о взаимопонимании с компанией NMDC о приобретении у нее 4,5 млн т железной руды в год. Переговоры с потенциальными поставщиками других видов сырья продолжаются.



