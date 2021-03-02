Корбан стал совладельцем сети магазинов техники "Цитрус"

Украинский бизнесмен и политик Геннадий Корбан стал владельцем 50% акций компании "ВТ-ИНВЕСТ", которой принадлежат торговые марки и логотипы сети магазинов техники и электроники "Цитрус".

Об этом сообщает “Экономическая правда” со ссылкой на информацию в системе Youcontrol.

Доля Корбана в уставном капитале компании составляет 801,5 тыс грн.

Ранее владельцем пакета акций, который выкупил Корбан, был соучредитель сети Дмитрий Зинченко.

Остальные 50% акций принадлежат Григорию Топалу.

Ранее, как сообщает издание, между совладельцами произошел конфликт. В 2020 году Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский рассказал Высокому суду Лондона о своем активе в Грузии - ферме для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен летом 2017 года инвестировал $50 млн.