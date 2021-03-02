В Украине могут создать Фонд фондов

Сейчас Минэкономики собирает рабочую группу для обсуждения этой идеи с международными организациями.

В Украине могут создать Фонд фондов
Фото: Максим Левин

Глава Офиса национального инвестиционного совета при президенте Ольга Магалецкая рассказала, что Министерство экономики собирает рабочую группу с международными организациями для обсуждения создания в Украине Фонда фондов.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на днях было презентовано предложение создания двух фондов, и это - две отдельные концепции.

"Начнем с Фонда фондов. Идея в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, а остальное - уже международные финансовые организации (МФО). Например, в Европе в этой роли выступает группа European Investment Bank - то сам EIB, то его фонд EIF. Эта группа финансирует подобные фонды в разных странах: в Германии, Болгарии, Австрии и других странах Центральной Европы. Далее инвестиции от этого Фонда фондов идут по другим фондам, которые в свою очередь инвестируют в компании и проекты - это больше венчурные инвестиции, ориентированные на секторы hi-tech или IT", - пояснила Магалецкая.

Она привела пример, что в Польше с участием EIF и Государственного Банка Польши создан Фонд в размере 90 млн евро для стимулирования инвестиций в акционерный капитал инновационных предприятий. В странах Центральной Европы Фонд фондов, кроме инвестиций в акционерный капитал, также покупает корпоративные облигации инновационных предприятий, находящихся в начале развития. В результате предприятия расширяют возможности для финансирования своего развития.

"Идея Фонда фондов сейчас очень хорошо воспринимается. Честно говоря, она не нова и ее не впервые начинают обсуждать в Украине. Три года назад эта идея также обсуждалась вместе с другой концепцией - Фонд стартапов. Последний был создан, а тему Фонда фондов отложили в сторону", - отметила Магалецкая.

Она добавила, что создание Фонда фондов крайне необходимо, так как наличие госфинансирования добавляет веса и положительно влияет на решение инвесторов из-за рубежа, к которым идут за деньгами все наши инвестиционные и венчурные фонды, существующие в Украине.

"Это расширяет круг инвестиций за рамки обычных инвестиций от различных международных корпораций в какие-то greenfield проекты или ведение бизнеса здесь: речь о венчурных или ангельских инвестициях в ИТ, чтобы они были в Украине. Поэтому эта идея очень хорошо воспринимается всеми теми примерно 15-ю инвестиционными фондами, которые еще живы, имеют средства от других инвесторов и инвестируют. Они очень рады, что об этой инициативе вновь начали говорить. Сейчас Минэкономики собирает рабочую группу для обсуждения идеи с различными международными организациями, присутствующими в Украине ", - рассказала глава Офиса национального инвестиционного совета.

Напомним, Кабинет министров в январе разработал проект закона о проверке иностранных компаний, которые хотят инвестировать в украинские предприятия со стратегическим значением для национальной безопасности государства.

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