Украинская сеть пиццерий начала принимать биткоин. И еще 8 криптовалют

Сеть пиццерий Mister Cat сообщила на своем официальном сайте, что теперь в ней можно рассчитываться за блюда криптовалютой.

Как указано на сайте, пиццерия принимает девять криптовалюта. А именно:

Биткоин (BTC)

Ефириум (ETH)

Bitcoin Cash (BCH)

Zcash (ZEC)

Dogecoin (DOGE)

Лайткоин (LTC)

Tether (USDT)

Рипли (XRP)

Дэш (DASH)

Как указывает компания, рассчитаться криптовалютой можно за блюда и напитки, заказанные на сайте пиццерии. По желанию их можно заказать с доставкой или забрать самостоятельно.

История биткоина и пиццы

Первым товаром в мире, который был продан за биткоин, стала пицца. Продажа состоялась в 2010 году. Тогда американец Ласло Ханйекс заплатил за 2 пиццы 10 тыс. биткоинив. В то время один биткоин оценивался в 0,5 цента.

По курсу на 1 марта 2021 года 10 тыс. биткоинив стоят около $ 479 млн.