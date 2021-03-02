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2021-03-02
Украинская сеть пиццерий начала принимать биткоин. И еще 8 криптовалют
Сеть пиццерий Mister Cat сообщила на своем официальном сайте, что теперь в ней можно рассчитываться за блюда криптовалютой.
Как указано на сайте, пиццерия принимает девять криптовалюта. А именно:
- Биткоин (BTC)
- Ефириум (ETH)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Zcash (ZEC)
- Dogecoin (DOGE)
- Лайткоин (LTC)
- Tether (USDT)
- Рипли (XRP)
- Дэш (DASH)
Как указывает компания, рассчитаться криптовалютой можно за блюда и напитки, заказанные на сайте пиццерии. По желанию их можно заказать с доставкой или забрать самостоятельно.
История биткоина и пиццы
Первым товаром в мире, который был продан за биткоин, стала пицца. Продажа состоялась в 2010 году. Тогда американец Ласло Ханйекс заплатил за 2 пиццы 10 тыс. биткоинив. В то время один биткоин оценивался в 0,5 цента.
По курсу на 1 марта 2021 года 10 тыс. биткоинив стоят около $ 479 млн.