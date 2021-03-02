Расчетный центр станет небанковским финансовым учреждением

Национальный банк согласовал план прекращения банковской деятельности «Расчетным центром по обслуживанию договоров на финансовых рынках» без прекращения юридического лица. Соответствующее решение правления Нацбанка приняло 19 февраля 2021, сообщает пресс-служба регулятора.

Расчетный центр станет небанковским финансовым учреждением

Что предшествовало решению

Предпосылкой для принятия этого решения стало принятие 19 июня 2020 года Верховной Радой закона об упрощении привлечения инвестиций (№IX).

Законом предусмотрены новые правила осуществления клиринговой деятельности, которую отделили от банковской деятельности, начиная с 1 июля 2021 года.

Отказ от лицензии

Учитывая это, Расчетный центр, который сейчас является банковским учреждением, осуществляющим клиринговую деятельность, должен трансформироваться из банка в небанковское финансовое учреждение, отказавшись от банковской лицензии.

3 февраля 2021 года общее собрание акционеров Расчетного центра приняло решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица с 1 июля 2021 года.

Национальный банк согласовал такой план прекращения и обязал банк не позднее пятого числа каждого месяца представлять в НБУ отчет о выполнении плана прекращения.

В рамках указанного плана Расчетный центр должен выполнить все свои обязательства, связанные с деятельностью, провести окончательные расчеты с Фондом гарантирования вкладов физических лиц, закрыть текущие и корреспондентские счета.

Расчетный центр не является участником ни одной из платежных систем и не собирается осуществлять деятельность как платежная организация платежных систем. В учреждений нет обособленных подразделений.

Расчетный центр имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление клиринговой деятельности.

Чем будет заниматься центр

После трансформации Расчетный центр продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала без закрепленных законом монопольных полномочий.

Также Расчетный центр продолжит учет денежных средств участников рынка в Национальном банке, подтверждающий безопасность и надежность расчетов в будущем.

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