Печерский суд отменил Лагуну запрет на выезд за границу

Ограничения в праве выезда за пределы Украины наложили в декабре 2020 года.

Печерский суд отменил Лагуну запрет на выезд за границу
Фото: www.depo.ua

Печерский районный суд Киева 11 февраля удовлетворил ходатайство бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна и отменил ему запрет на выезд за границу, пишет Finbalance.

Ограничения в праве выезда за пределы Украины на банкира наложили в декабре 2020 года на срок до погашения многомиллионного долга перед Сбербанком.

Печерский райсуд, отменяя запрет, признал, что на все имущество Лагуна наложен арест в рамках исполнительных производств, "то есть он не имеет объективной возможности его реализовать, а средства направить на погашение задолженности, а следовательно, отсутствует факт уклонения от выполнения своих обязательств".

Кроме того, суд отметил, что Лагун является стороной или свидетелем в судебных спорах за рубежом и требует встречи с иностранными адвокатами за рубежом.

Учитывая это, Печерский райсуд решил, что отсутствуют "достаточные основания полагать, что М. Лагун уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него соответствующим судебным решением и намерен выезжать за пределы Украины с целью невыполнения этого решения".

Напомним, 15 декабря 2010 года Дельта Банк и Сбербанк заключили два договора об открытии и ведении корреспондентских счетов. Впоследствии по этим договорам образовалась задолженность перед Сбербанком на 948 млн грн, $ 111,8 млн и 12,5 млн евро (всего около 4,2 млрд грн).

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