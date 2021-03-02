«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков

Что изменилось в списке

Количество системно важных банков уменьшилась на 1 учреждение — в этом году в перечень не попал Кредобанк.

Обновленный список

  • А-Банк
  • Альфа-Банк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Пивденный
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал банк.

Как изменились требования

Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Буфер системной важности составит:

  • 1% для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка «Южный», ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка.
  • 1,5% для Сбербанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка.
  • 2% для ПриватБанка.

На сегодня внедрение буфера системной важности приостановлено из-за covid-19. Сроки активации буфера системной важности будут определены НБУ во второй половине текущего года.

Во-вторых, эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Напомним

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

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