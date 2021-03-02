«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков
Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Об этом
Что изменилось в списке
Количество системно важных банков уменьшилась на 1 учреждение — в этом году в перечень не попал Кредобанк.
Обновленный список
- А-Банк
- Альфа-Банк
- ОТП банк
- Ощадбанк
- Пивденный
- Приватбанк
- ПУМБ
- Райффайзен Банк Аваль
- Таскомбанк
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Укрсиббанк
- Универсал банк.
Как изменились требования
Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость.
Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Буфер системной важности составит:
- 1% для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка «Южный», ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка.
- 1,5% для Сбербанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка.
- 2% для ПриватБанка.
На сегодня внедрение буфера системной важности приостановлено из-за covid-19. Сроки активации буфера системной важности будут определены НБУ во второй половине текущего года.
Во-вторых, эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.
В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).
После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.