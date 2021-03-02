«Минус» один. Нацбанк изменил список системно важных банков

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что изменилось в списке

Количество системно важных банков уменьшилась на 1 учреждение — в этом году в перечень не попал Кредобанк.

Обновленный список

А-Банк

Альфа-Банк

ОТП банк

Ощадбанк

Пивденный

Приватбанк

ПУМБ

Райффайзен Банк Аваль

Таскомбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Укрсиббанк

Универсал банк.

Как изменились требования

Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Буфер системной важности составит:

1% для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка «Южный», ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка.

1,5% для Сбербанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка.

2% для ПриватБанка.

На сегодня внедрение буфера системной важности приостановлено из-за covid-19. Сроки активации буфера системной важности будут определены НБУ во второй половине текущего года.

Во-вторых, эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.