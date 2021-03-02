НАБУ передало в суд второе дело о попытке подкупа главы Фонда госимущества

Сумма взятки должна была составить 800 тысяч долларов.

НАБУ передало в суд второе дело о попытке подкупа главы Фонда госимущества
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро 26 февраля передало в суд обвинительный акт по второму делу о попытке подкупа главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Обвиняемого адвоката Николая Топоркова будут судить по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса за попытку дать Сенниченко взятку в размере 800 тыс. долларов.

Деньги предназначались за пролонгацию действия договора между частным предприятием и одним из акционерных обществ с долей государственной собственности, находящейся в ведении ФГИУ (200 тыс. долларов); назначение на должность главы правления того же акционерного общества (500 тыс. долларов); назначение на должность главы правления еще одного акционерного общества с долей государственной собственности, находящейся в ведении ФГИУ (100 тыс. долларов).

Напомним, что всего попыток подкупить Сенниченко было три.

Обвинительный акт в отношении двух лиц, которые предлагали главе ФГИУ 5 млн долларов в обмен на назначение на должность директора Одесского припортового завода заранее определенного лица, направлено в суд в июне 2020 года.

Кроме того, в декабре 2020 года детективы задокументировали новую попытку подкупа главы ФГИУ. Бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству) предлагал 100 тыс. долларов за трудоустройство на должность руководителя этого же предприятия (входит в сферу управления ФГИУ). По этому эпизоду ведется следствие.

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