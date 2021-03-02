Dragon Capital хочет купить более 75% АО «Юнекс Банка»

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited хочет выкупить более 75% АО «Юнекс Банк». Об этом известно из данных, опубликованных на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

Dragon Capital хочет купить более 75% АО «Юнекс Банка»
Фото: epravda.com.ua

Что известно

«В соответствии с частью 1 статьи 64 закона „Об акционерных обществах“, Dragon Capital Investments Limited сообщает о намерении приобрести значительный пакет акций Банка в количестве 219?200 штук простых именных акций, что составляет 75,01% от общего количества акций банка», — говорится в сообщении.

Предыстория

23 декабря 2020 антимонопольный комитет разрешил группе инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited приобрести контрольный пакет акций Юнекс Банка.

Ранее Dragon Capital обратилась в АМКУ с просьбой разрешить ей купить контрольный пакет акций Юнекс Банка.

Как пишет Finclub, в сентябре ООО «Флот Экспресс» совместно с компанией Withine Investments Ltd. (Кипр) приобрели более 99,3% акций Юнекс Банка.

Компания Withine Investments Ltd. принадлежит Вадиму Новинскому, а «Флот Экспресс» — Дмитрию Елтышеву.

18 сентября банк получил от мажоритарных собственников публичное безотзывное требование о приобретении акций у всех миноритарных владельцев акций Юнекс Банка по 32 копейки за акцию при номинальной стоимости 1 грн.

Сейчас «Флот Экспресс» (4,363844%) и кипрская Withine Investments Ltd. (94,979975%) владеют 99,3438% уставного капитала банка.

За десять месяцев 2020 года Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Гендиректором и учредителем Dragon Capital является Томаш Фиала.

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