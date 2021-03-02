В Китае предложили запретить добычу криптовалюты

Власти региона Внутренняя Монголия предложили полностью запретить майнинг, чтобы выполнить цели по сохранению энергетических ресурсов в соответствии с пятилетним экономическим планом Китая. Администрация региона проводит сбор комментариев общественности. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Block.

В Китае предложили запретить добычу криптовалюты
Фото: bitnovosti.com

Что известно о предложении

Комиссия по развитию и реформированию Внутренней Монголии на прошлой неделе представила предложение по внесению изменений в законодательство, чтобы помочь региону в выполнении пятилетки.

Помимо прочего документ запрещает строительство новых ферм для добычи криптовалюты.

Период общественных консультаций продлится до третьего марта. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, в состав которого входит предложившее инициативу ведомство, ранее уже выступал за запрет майнинга в стране.

В 2019 году он добавил майнинг к более чем 450 нежелательным видам деятельности, которые нарушают требования действующих законов, небезопасны, расходуют ресурсы и загрязняют окружающую среду. Однако затем добыча криптовалюты была исключена из перечня.

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