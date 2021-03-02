Австралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллиона

Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса, пишет ForkLog.

Фото: bits.media

Расследование длилось с октября 2020 года.

Что произошло

По версии следствия, 30-летний австралиец связан с наркоторговлей и преступной группой. В его автомобиле полицейские нашли две сумки с $1 млн, а из дома изъяли мобильные телефоны, ноутбук и партию запрещенных веществ.

«Полиция будет утверждать в суде, что этот человек возглавлял преступную организацию по отмыванию денег через биткоин на общую сумму 5,5 млн австралийских долларов ($4,3 млн)», — говорится в сообщении.

Мужчину обвинили в легализации незаконных доходов и преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. В полиции заявили, что в ближайший месяц проведут еще несколько арестов в рамках дела.

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