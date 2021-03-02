Австралийца арестовали за отмывание через биткоин $4,3 миллиона
Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса, пишет ForkLog.
Расследование длилось с октября 2020 года.
Что произошло
По версии следствия, 30-летний австралиец связан с наркоторговлей и преступной группой. В его автомобиле полицейские нашли две сумки с $1 млн, а из дома изъяли мобильные телефоны, ноутбук и партию запрещенных веществ.
«Полиция будет утверждать в суде, что этот человек возглавлял преступную организацию по отмыванию денег через биткоин на общую сумму 5,5 млн австралийских долларов ($4,3 млн)», — говорится в сообщении.
Мужчину обвинили в легализации незаконных доходов и преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. В полиции заявили, что в ближайший месяц проведут еще несколько арестов в рамках дела.
Напоминаем
- В 2019 году правоохранительные органы Австралии и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям раскрыли группировку, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты.
- В апреле 2020 года ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram.
- В мае 2020 года власти арестовали 52-летнюю жительницу Австралии, которая возглавляла незаконную торговую площадку по обмену криптовалюты на фиат.
- В январе 2021 года владелец криптовалютной биржи RG Coins Россен Иосифов получил 121 месяц тюрьмы за отмывание около $5 млн с помощью цифровых активов.