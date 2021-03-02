Ошибка ценой в $11 миллиардов: Баффет признал свой просчет при покупке крупной корпорации

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт, из-за допущенного им просчета потеряла около $11 млрд. Об этом говорится в обращении миллиардера к инвесторам, которое он опубликовал 27 февраля, передает Delfi.

Фото: profinance.ru

Что говорит Баффет

По словам Баффета, он переоценил стоимость корпорации Precision Castparts Corp. (PCC), приобретенную Berkshire Hathaway в 2016 году более чем за $37 млрд. Она производит различные компоненты, которые применяются в аэрокосмической и оборонной сферах.

Миллиардер признал, что «допустил ошибку и заплатил за компанию слишком много», так как слишком оптимистично настроен" по поводу роста ее прибыли.

Как отметил бизнесмен, его «просчет стал очевиден в свете неблагоприятного развития событий в аэрокосмической отрасли».

В то же время, Баффетт подчеркнул, что Precision Castparts является «отличной компанией, лучшей в своей сфере».

«PCC — это далеко не первая моя ошибка такого рода. Но она крупная», — заявил миллиардер.

Согласно представленным оценкам, по итогам 2020 года доходы Berkshire Hathaway составили около $42,5 млрд. Ее руководитель отметил, что для холдинга были очень успешными инвестиции в компанию Apple .

Баффетт, согласно последним данным агентства Bloomberg, занимает седьмое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $92,7 млрд.

Berkshire Hathaway владеет крупными пакетами акций в десятках компаний. В их числе ведущие американские банки, производители техники.