Налоговая амнистия от президента: под 9% для активов за рубежом и 2,5% для ОВГЗ

Законопроекты, инициированные на прошлой неделе президентом Владимиром Зеленским, предлагают налоговую амнистию под 5% для валютных ценностей и других активов в Украине, под 9% для валюты на банковских счетах за границей и 2,5% по ОВГЗ. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в телеграм-канале главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Налоговая амнистия от президента: под 9% для активов за рубежом и 2,5% для ОВГЗ
Фото: news.dtkt.ua

Что это означает

Согласно представленным главой комитета Верховной Рады материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. Воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

«Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход», — указано в материалах.

Даниил Гетманцев указал, каким будет алгоритм одноразового декларирования, в т. ч. обозначил объекты и субъекты декларирования, базу налогообложения, сроки и др.

Ставки по налоговой амнистии, согласно информации Гетманцева:

  • 5% — для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине;
  • 9% — для валюты на банковских счетах и других активов, находящихся за границей, права денежного требования к нерезиденту;
  • 2,5% — по ОВГЗ, приобретенным в период с 01.01.21до 20.06.22 до подачи декларации.

Срок подачи декларации — с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

Какие активы не требуют подачи декларации

При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы:

  1. недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);
  2. одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 и более людей или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 минимальных зарплат; также подлежат декларированию мотоциклы с двигателем свыше 800 куб. см, самолеты, вертолеты, яхты, катера);
  3. другие активы суммарной стоимостью до 400 тыс. грн.

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