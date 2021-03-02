Шанс 1 к 139 миллионам. Швейцарец сорвал рекордный джекпот лотереи EuroMillions

Житель Швейцарии сорвал джекпот в 210 миллионов евро в лотерею Euromillions. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на le Figaro.

Шанс 1 к 139 миллионам. Швейцарец сорвал рекордный джекпот лотереи EuroMillions
Фото: world-today-news.com

Как сообщается, чтобы получить джекпот в 210 миллионов евро нужно было угадать числа: 6 — 12 — 22 — 29 — 33. Специалисты оценивали шансы игрока на успех как 1 к 139 миллионам.

Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно — 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из Франции выиграл 200 миллионов евро.

Ранее рекорд лотереи достигал 190 млн евро и уже дважды был выигран в Великобритании в 2012 и 2019 годах, один раз в Португалии в 2014 году и в Испании в 2017 году.

Билеты EuroMillions продаются в девяти странах. С момента появления лотереи в 2004 году джекпот выигрывали 111 раз в Великобритании, 110 раз во Франции. Далее следуют Испания (109) и Португалия (78).

С вчерашним 23-м крупнейшим победителем Швейцария занимает шестое место среди девяти стран.

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