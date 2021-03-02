Шанс 1 к 139 миллионам. Швейцарец сорвал рекордный джекпот лотереи EuroMillions

Житель Швейцарии сорвал джекпот в 210 миллионов евро в лотерею Euromillions. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на le Figaro.

Фото: world-today-news.com

Как сообщается, чтобы получить джекпот в 210 миллионов евро нужно было угадать числа: 6 — 12 — 22 — 29 — 33. Специалисты оценивали шансы игрока на успех как 1 к 139 миллионам.