Британская AstraZeneca продала свой пакет акций Moderna за $1 миллиард

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca продала свою долю в Moderna за $1,2 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Times.

Британская AstraZeneca продала свой пакет акций Moderna за $1 миллиард
Фото: quote.rbc.ru

Детали продажи

Компания была вторым по величине акционером американского биотеха, владея 7,7% акций.

Однако теперь AstraZeneca решила зафиксировать прибыль после того, как прорыв в разработке вакцины против коронавируса подтолкнул котировки Moderna вверх, сообщает The Times. Издание отметило, что неясно, когда точно AstraZeneca продала акции Moderna.

Денежные средства, вырученные от продажи, AstraZeneca направит на развитие собственной линейки лекарств и покупку американской компании Alexion, занимающейся редкими заболеваниями, пишет The Times. Согласно текущим планам, сделка между AstraZeneca и lexion, которая оценивается в $39 млрд, будет закрыта в третьем квартале 2021 года.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина против covid-19, которую AstraZeneca разработала в партнерстве с Оксфордским университетом, сейчас распространяется на некоммерческой основе.

Компания сможет продавать ее в будущем в случае новой вспышки заболевания в Великобритании.

В США и ЕС препарат AstraZeneca на сегодняшний день не получил одобрения. Согласно исследованиям, два варианта введения вакцины AstraZeneca показали разную эффективность — 90% и 62%. Среднее значение составило 70%. Из-за расхождений в эффективности компания инициировала повторное тестирование вакцины.

В то же время вакцина от Moderna одобрена для экстренного применения в Соединенных Штатах и ЕС. Это первый препарат в истории компании, который разрешен к использованию. В 2021 году компания рассчитывает получить выручку от продажи вакцины в размере $18,4 млрд.

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