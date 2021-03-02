Цены на нефть растут в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть растут в понедельник, рынок на этой неделе ждет новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Фото: ecoaction.org.ua

Что известно о встрече

Заседание ОПЕК+ на уровне министров государств пройдет 4 марта. Ему будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.

«Заседание ОПЕК+ очень важно», — сказал Майкл МакКарти, отвечающий за стратегию на нефтяном рынке в CMC Markets Asia Pacific. «Рынок может сохранить позитивный настрой в случае умеренного наращивания добычи ОПЕК+, тогда как крупное увеличение ухудшит его перспективы на ближайшее будущее», — цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Торги на бирже

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составила $65,58 за баррель, что на $1,16 (1,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 26 февраля эти контракты подешевели на $1,69 (2,6%) — до $64,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,5 за баррель, что на $1 (1,63%) выше уровня на закрытие рынка в пятницу. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $2,03 (3,2%) — до $61,5 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подорожали примерно на 18%.

Поддержка рынка

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают растущие ожидания скорого принятия нового пакета стимулов в США .

В минувшие выходные Палата представителей американского Конгресса одобрила пакет мер объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Сената.