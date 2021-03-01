ЕС может продлить квоты на импорт стали

ЕС может продлить квоты на импорт стали

Европейская комиссия уведомила о начале расследования, в результате которого примет решение о необходимости продления защитных мер в отношении 26 категорий металлопроката, изготовленного зарубежными металлургическими предприятиями и поступающего на территорию ЕС.

Меры в виде тарифных квот были введены в 2019 году (в качестве ответа на 25%-ную стальную пошлину США), срок их действия заканчивается 30 июня 2021 года. Заявка на продление поступила от 12 стран-сталепроизводителей ЕС.

Как говорится в уведомлении, в соответствии с требованиями правил ЕС и ВТО комиссия в своем расследовании определит, по-прежнему ли необходима защитная мера для предотвращения или устранения серьезного ущерба для европейских металлургов и приспосабливается ли отрасль к ситуации. По информации Platts, решение ЕК ожидается в середине мая.


МинПром по материалам МеталлСервис

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